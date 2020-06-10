-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В Актобе ограничат движение общественного транспорта и закроют ряд объектов
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ограничительные мероприятия в целях нераспространения КВИ ужесточат в Актобе с завтрашнего дня. Об этом в ходе прямого эфира на телеканале «Казахстан Актобе» рассказала руководитель департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Н.Беркимбаева сообщила, что в Актюбинской области увеличилась регистрация случаев КВИ, в связи с тем, что многие объекты предпринимательства и сами граждане не соблюдали санитарные нормы и ограничения. В связи с этим с завтрашнего дня будут усилены ограничительные меры, но блокпосты ставить не будут.
«За неделю регистрация случаев КВИ увеличилась, с 3 июня заболело 90 человек. В связи с этим принято решение об ужесточении ограничительных мероприятий. Блокпосты ставить не будем, но объекты предпринимательства будут работать в ограниченном режиме, многие не выполняли ограничительные мероприятия. В частности ограничения коснутся рынков, ограничим время движения общественного транспорта, закроем некоторые объекты предпринимательства», - сказала она.
Также Н.Беркимбаева призвала актюбинцев соблюдать масочный режим и профилактические меры, не устраивать семейные мероприятия, свадьбы, поминки.
Какие объекты будут приостановлены, а какие будут работать в ограниченном режиме, станет известно после выхода постановления главного санитарного врача области.
- В столице дезинфицируют Арбат и другие общественные места
- Шесть новых летальных случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане
- 207 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 12 актюбинцев с коронавирусом в тяжелом состоянии находятся в стационарах
- Столичные кафе и рестораны проверили на соблюдение санитарных норм
- Ограничения на поездки в ЕС могут быть частично сняты в начале июля
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана