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В Актобе огласили приговор участникам январских событий

1 Февраля 2023, 23:45
В Актобе огласили приговор участникам январских событий

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области огласил приговор в отношении 18 лиц, причастных к январским событиям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно материалам дела, 4 января 2022 года для участия и поддержания акции протеста жителей Жанаозена актюбинцы собрались на одной из улиц, затем пришли на площадь перед акиматом области и начали несанкционированный митинг. 5 января митинг перерос в массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением автотранспорта и имущества, оказание сопротивления представителям власти.

Основное большинство подсудимых вину не признали и говорили, что вышли на мирный митинг, в массовых беспорядках не участвовали. Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-медицинской и других экспертиз, видеозаписями, а также материалами дела.

По итогам рассмотрения дела за недоказанностью участия в массовых беспорядках двое актюбинцев были оправданы и освобождены из зала суда. За ними признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Остальным 16 актюбинцам назначили различные меры наказания в виде лишения свободы и условного лишения свободы. Один из подсудимых был признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, участии в массовых беспорядках. Ему с применением закона «Об амнистии» от 2 ноября 2022 года назначили окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

8 подсудимых признали виновными в участии в массовых беспорядках и с применением закона об амнистии им назначили наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно.

Троих подсудимых признали виновными в участии в массовых беспорядках и с применением закона об амнистии им назначили наказание в виде 9 месяцев лишения свободы. В связи с отбытием наказания полностью их освободили в зале суда.

Троих актюбинцев признали виновными в участии в массовых беспорядках и приговорили к срокам 1 год, 1 год и 3 месяца, но с применением закона об амнистии освободили от наказания.

Одного человека приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В его действиях признали рецидив преступлений.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Атырау суд огласил приговор в отношении 27 участников январских событий.


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