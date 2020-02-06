В Актобе оцифруют объекты ЖКХ для искоренения коррупции

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе оцифруют все объекты, входящие в сферу деятельности коммунальных служб и ЖКХ. А жители города смогут сообщать о фактах нарушений в этой сфере через мобильное приложение. Новый проект цифровизации сферы ЖКХ был презентован сегодня в антикоррупционном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления информатизации и внешних связей Актюбинской области Сергея Беккера, проект направлен на искоренение бытовой коррупции и обеспечение гласности сферы жилищно-коммунального хозяйства путем его цифровизации.

«Проект предусматривает собой оцифрование всех объектов, входящих в сферу деятельности коммунальных служб и ЖКХ. Наши жители могут принимать участие в контроле, к примеру, работ по вывозу снега, твердо-бытовых отходов и многого другого. Если гражданин видит открытый люк, он может через приложение выслать диспетчерам подтверждающие материалы. В свою очередь, процессинговый центр принимает сообщение, определяет ответственных служб и по итогам решения проблемы диспетчеры буквально отчитываются перед отправителем», - пояснил Сергей Беккер.

Центр мониторинга и контроля уже создан в форме коммунального государственного предприятия. Здесь будут открыты рабочие места для лиц с ограниченными возможностями. Стоит отметить, что данная инициатива была поднята проектным офисом «Ақтөбе – адалдық алаңы». После того как документацию данного проекта утвердят соответствующие инстанции, центр мониторинга будет иметь штат более 80 человек. Сейчас актюбинцы с ограниченными возможностями, которые будут работать в этой службе, проходят обучение.