04:14, 18 Май 2021 | GMT +6
В Актобе, Нур-Султане и Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеоусловия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия 18 мая ожидаются в трех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В городах Актобе, Нур-Султан и Усть-Каменогорск ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).