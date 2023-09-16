12:35, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6
В Актобе нейтрализовали радикальную группировку
В Актобе задержали двух религиозных радикалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
«9 сентября в Актобе Комитетом национальной безопасности с привлечением полиции нейтрализована радикальная религиозная ячейка. По подозрению в пропаганде терроризма задержаны 2 гражданина Казахстана. По местам их проживания изъяты экстремистская литература и другие вещественные доказательства», - сообщили в КНБ.
Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.