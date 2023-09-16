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    12:35, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Актобе нейтрализовали радикальную группировку

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    Фото: gov.kz
    В Актобе задержали двух религиозных радикалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
    «9 сентября в Актобе Комитетом национальной безопасности с привлечением полиции нейтрализована радикальная религиозная ячейка. По подозрению в пропаганде терроризма задержаны 2 гражданина Казахстана. По местам их проживания изъяты экстремистская литература и другие вещественные доказательства», - сообщили в КНБ.

    Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.



    Теги:
    КНБ Актюбинская область Другие государственные органы Актобе Главная
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