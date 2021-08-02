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    14:46, 02 Август 2021 | GMT +6

    В Актобе некоторые инфекционные стационары наполнены на 90%

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В городе Актобе увеличилось количество больных, доставляемых в инфекционные стационары в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В настоящее время в реанимационных отделениях инфекционных стационаров Актобе находится 91 пациент.

    За прошедшие сутки в Актюбинской области выявлена коронавирусная инфекция у 238 человек. Из них у 172 есть симптомы заболевания.

    «В Актобе инфекционные стационары близки к заполнению. Поэтому, лучше не посещать места массового скопления людей. Да, жестких карантинных ограничений нет, некоторые субъекты малого и среднего бизнеса продолжают работать. Это не значит, что можно свободно ходить. В настоящее время областной фтизиопульмонологический центр заполнен на 85%, Актюбинский медицинский центр на 93%, железнодорожная больница на 97%. Возможно, откроется новая больница. Если откроется новый стационар, это негативно отразится на плановом лечении», – сказал заместитель руководителя областного Управления здравоохранения Бекболат Избасаров.

    Отметим, в Актюбинской области у 128 беременных женщин обнаружена коронавирусная инфекция, из них 47 госпитализированы, остальные взяты под врачебное наблюдение.

    Как сообщил Б. Избасаров, под наблюдением врачей находятся 260 детей, из них 19 в больнице. Количество больных в инфекционных стационарах приближается к тысяче. В реанимационных отделениях 91 человек, из них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Актюбинская область
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