В Актобе некоторые инфекционные стационары наполнены на 90%

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В городе Актобе увеличилось количество больных, доставляемых в инфекционные стационары в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время в реанимационных отделениях инфекционных стационаров Актобе находится 91 пациент.

За прошедшие сутки в Актюбинской области выявлена коронавирусная инфекция у 238 человек. Из них у 172 есть симптомы заболевания.

«В Актобе инфекционные стационары близки к заполнению. Поэтому, лучше не посещать места массового скопления людей. Да, жестких карантинных ограничений нет, некоторые субъекты малого и среднего бизнеса продолжают работать. Это не значит, что можно свободно ходить. В настоящее время областной фтизиопульмонологический центр заполнен на 85%, Актюбинский медицинский центр на 93%, железнодорожная больница на 97%. Возможно, откроется новая больница. Если откроется новый стационар, это негативно отразится на плановом лечении», – сказал заместитель руководителя областного Управления здравоохранения Бекболат Избасаров.

Отметим, в Актюбинской области у 128 беременных женщин обнаружена коронавирусная инфекция, из них 47 госпитализированы, остальные взяты под врачебное наблюдение.

Как сообщил Б. Избасаров, под наблюдением врачей находятся 260 детей, из них 19 в больнице. Количество больных в инфекционных стационарах приближается к тысяче. В реанимационных отделениях 91 человек, из них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.