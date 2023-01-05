Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

В Актобе не хватает техники для очистки снега

5 Января 2023, 23:00
В Актобе не хватает техники для очистки снега

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе ведется круглосуточная работа по очистке улиц города от снега. С начала января в городе выпала 1,5 месячная норма осадков. Об этом рассказал аким города Мурат Журебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким рассказал, что ощущается дефицит техники и рабочей силы для очистки улиц от снега.

«Вчера я сразу объездил частный сектор, район Курмыш, Москвы, ГМЗ, проехался по городу и по центру. Работы идут круглосуточно, однако необходимо усилиться, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Наблюдается дефицит техники и дефицит рабочей силы.

Как вы знаете, недавно аким области проводил большое совещание по вопросу очистки дорог, города от снега, и для оперативного вывоза снега поручил привлечь к работам технику крупных производственных предприятий, строительных компаний.

Также Ералы Тугжанов поручил проверить наличие в подрядных организациях техники и рабочей силы. Так как реальное количество техники в ряде организации не соответствует данным, заявленным при участии в конкурсе государственных закупок», - отметил аким города Мурат Журебеков.

За зимнее содержание дорог в городе Актобе отвечают 11 подрядных организаций. На постоянной основе к работам привлечено около 200 единиц специализированной техники. В дневное время работает 12 бригад, а в ночное время пять. С начала зимы на полигон было вывезено 23 тысячи 500 кубометров снега.


Фото: пресс-служба акима города

Новости по теме
Похолодание до 20 градусов: атырауских водителей авто призывают помнить о безопасности
Заблудившуюся в буран семью спасли в Абайской области
Резкое похолодание ожидается на севере и западе Казахстана
Теги:
Читайте также
Заблудившуюся в буран семью спасли в Абайской области
Похолодание до 20 градусов: атырауских водителей авто призывают помнить о безопасности
Резкое похолодание ожидается на севере и западе Казахстана
Выехавших на трассу возле Балхаша вопреки запрету водителей установили полицейские
Дороги закрыли в курортном районе СКО
Еще в двух областях Казахстана ограничено движение для грузовиков и автобусов
1212 человек спасли на этой неделе из снежного заноса – МВД
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 8 января в 18 регионах Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым
2 23 участка автодорог закрыли для транспорта в пяти областях Казахстана
3 Какие новые объекты здравоохранения и образования появятся в Карагандинской области в 2023 году
4 Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном
5 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют лишь в Алматы

Лента новостей