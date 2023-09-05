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    03:22, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Актобе найдены трупы двух человек: подозреваемый задержан

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 4 сентября примерно в 20:00 в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Гришина города Актобе обнаружены тела 64-летнего мужчины и 70-летней женщины с признаками насильственной смерти, состоящих в законном браке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По данному факту начато досудебное расследование по факту убийства двух лиц. Подозреваемое лицо установлено и задержано. Назначены необходимые экспертизы.


    Теги:
    полиция Актюбинская область Криминал Актобе Закон и право
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