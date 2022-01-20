В Актобе наращивают темпы вакцинации от КВИ
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе желающих прививаться от коронавируса становится все больше. О том, как проходит вакцинация и ревакцинация населения, рассказала заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №1 Гульнара Нугманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вакцинация - единственный надежный способ избежать заражения или осложненного течения заболевания. Даже если привитый человек заболеет, то не будет тяжелого течения заболевания или осложнений от коронавирусной инфекции», - считает Гульнара Нугманова.
По ее словам, на сегодняшний день в ГП №1 привито всего 19600 человек, ревакцинацию прошли 1670 горожан. Также проводится вакцинация препаратом Pfizer - привито 30 беременных, 90 кормящих женщин и 180 подростков. Вакцина Pfizer доступна для лиц старше 60 и медицинских работников. Ревакцинация проводится вакцинами «Синовак» и Pfizer.
На сегодня в поликлинике работают два пункта вакцинации, с 9 до 20-00 часов без выходных.
«Вакцины от КВИ двухфазные, так как для создания максимальной защиты требуется введение второй дозы, что позволяет значительно усилить действие первой дозы вакцины и создать хороший иммунитет, а также защиту от инфекций на протяженный период времени. Следует учитывать, что после первой вакцинации необходимо соблюдать меры предосторожности - носить маски , соблюдать социальную дистанцию и дезинфекцию. Темпы вакцинации нарастают, желающих прививаться становится все больше. Ведь эпидемиологическая обстановка остается нестабильной и именно непривитые люди поступают в стационар с тяжелыми осложнениями. Считаю, что вакцинация и ревакцинация - единственный способ избежать тяжелых последствий коронавирусной инфекции», - сказала заместитель главврача ГП№1 Гульнара Нугманова.
- Достаточный запас лекарств для лечения КВИ есть в Мангистауской области
- Новые ограничения из-за резкого роста заболеваний коронавирусом введены в Байконуре
- Как получить кредиты на бизнес и гранты, рассказали в акимате Актюбинской области
- Операции онкобольным начали выполнять с помощью оборудования с разрешением 4К в Алматы
- Педагоги столицы активно проходят ревакцинацию против коронавируса
- Число заболевших коронавирусом растет в Мангистауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана