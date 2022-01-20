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В Актобе наращивают темпы вакцинации от КВИ

20 Января 2022 21:20
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В Актобе наращивают темпы вакцинации от КВИ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе желающих прививаться от коронавируса становится все больше. О том, как проходит вакцинация и ревакцинация населения, рассказала заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №1 Гульнара Нугманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вакцинация - единственный надежный способ избежать заражения или осложненного течения заболевания. Даже если привитый человек заболеет, то не будет тяжелого течения заболевания или осложнений от коронавирусной инфекции», - считает Гульнара Нугманова.

По ее словам, на сегодняшний день в ГП №1 привито всего 19600 человек, ревакцинацию прошли 1670 горожан. Также проводится вакцинация препаратом Pfizer - привито 30 беременных, 90 кормящих женщин и 180 подростков. Вакцина Pfizer доступна для лиц старше 60 и медицинских работников. Ревакцинация проводится вакцинами «Синовак» и Pfizer.

На сегодня в поликлинике работают два пункта вакцинации, с 9 до 20-00 часов без выходных.

«Вакцины от КВИ двухфазные, так как для создания максимальной защиты требуется введение второй дозы, что позволяет значительно усилить действие первой дозы вакцины и создать хороший иммунитет, а также защиту от инфекций на протяженный период времени. Следует учитывать, что после первой вакцинации необходимо соблюдать меры предосторожности - носить маски , соблюдать социальную дистанцию и дезинфекцию. Темпы вакцинации нарастают, желающих прививаться становится все больше. Ведь эпидемиологическая обстановка остается нестабильной и именно непривитые люди поступают в стационар с тяжелыми осложнениями. Считаю, что вакцинация и ревакцинация - единственный способ избежать тяжелых последствий коронавирусной инфекции», - сказала заместитель главврача ГП№1 Гульнара Нугманова.


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#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Самал Ендибаева

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