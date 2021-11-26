В Актобе началась вакцинация подростков препаратом Pfizer

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе началась вакцинация детей и подростков, беременных и кормящих женщин препаратом Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня одной из первых вакцину в поликлинике № 4 получила дочь руководителя отдела образования города Гулнази Нурланова.

Ее отец Жолдас Батырхан сопроводил дочку до поликлиники и дал расписку о согласии на прививку.

«Гульнази – наша младшая дочь. Учится в 6 классе школы гимназии № 32. Она сама захотела получить прививку. Мы с ее матерью обсудили этот вопрос и поддержали ее», - говорит Ж. Батырхан.

Как известно, данная вакцина предназначена для подростков от 12 до 16 лет, прививку дети получают с письменного согласия родителей.

Получив расписку от родителя, врач проверила состояние девочки, измерив температуру и давление, провела первичный опрос. После прививки Гульнази Нурланова полчаса находилась под наблюдением врачей.

«Я сама приняла решение получить прививку от коронавируса, затем сказала отцу. Родители меня поддержали. Я не хочу, чтобы люди болели коронавирусом, но и сама не хочу заболеть и заразить кого-то», - говорит Гульнази Нурланова.

По словам врача эпидемиолога городской поликлиники № 4 Акботы Окас, сегодня прививки от КВИ получили несколько подростков, кормящих и беременных женщин.