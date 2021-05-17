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    04:00, 17 Май 2021 | GMT +6

    В Актобе, Караганде и Костанае прогнозируются неблагоприятные метеоусловия

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия 17 мая ожидаются в трех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе, ночью в Караганде и Костанае.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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