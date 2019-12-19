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В Актобе ищут свидетелей ДТП с маршрутным автобусом

19 Декабря 2019 20:29
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В Актобе ищут свидетелей ДТП с маршрутным автобусом

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В полиции Актобе ищут свидетелей ДТП, произошедшего 20 ноября в жилом массиве Каргала, в ходе которого водитель маршрутного автобуса №51 наехал на пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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«В производстве Следственного управления ДП Актюбинской области находится досудебное производство по уголовному делу, зарегистрированному в ЕРДР 20 ноября. В частности, произошло ДТП в жилом массиве «Каргала» напротив дома №20, когда водитель маршрутного автобуса №51 допустил наезд на пешехода, который получил тяжкий вред здоровью», - комментирует пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят позвонить по телефону: 936-403, 936-408, сотовый телефон 8 777-353-24-10, 8 702 226-44-03 либо обращаться в Следственное управление ДП Актюбинской области в кабинет №403.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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