В Актобе ищут свидетелей ДТП с маршрутным автобусом
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В полиции Актобе ищут свидетелей ДТП, произошедшего 20 ноября в жилом массиве Каргала, в ходе которого водитель маршрутного автобуса №51 наехал на пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
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«В производстве Следственного управления ДП Актюбинской области находится досудебное производство по уголовному делу, зарегистрированному в ЕРДР 20 ноября. В частности, произошло ДТП в жилом массиве «Каргала» напротив дома №20, когда водитель маршрутного автобуса №51 допустил наезд на пешехода, который получил тяжкий вред здоровью», - комментирует пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят позвонить по телефону: 936-403, 936-408, сотовый телефон 8 777-353-24-10, 8 702 226-44-03 либо обращаться в Следственное управление ДП Актюбинской области в кабинет №403.
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