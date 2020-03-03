В Актобе и Шымкенте метеоусловия будут неблагоприятными третьего марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какими будут метеорологические условия загрязнения воздуха в городах Казахстана третьего марта, рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Третьего марта в городах Актобе и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Актау, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Петропавловске, Талдыкоргане, Уральске, метеоусловия, по данным синоптиков, будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).