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В Актобе и Петропавловске будут неблагоприятные метеоусловия 28 августа

28 Августа 2020 05:39
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В Актобе и Петропавловске будут неблагоприятные метеоусловия 28 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 августа в городе Актобе, ночью в Петропавловске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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#Актюбинская область   #Северо-Казахстанская область   #Экология  
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Гульмира Байзакова

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