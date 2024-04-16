В Актобе эвакуированных переселили из школ в общежития

Эвакуационные пункты, расположенные в школах города Актобе, закрыли. Сейчас в образовательных учреждениях проводят дезинфекцию, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

По данным областного управления образования, в 40 школах города Актобе и районов во время паводка были организованы эвакуационные пункты для граждан, чьи дома были подтоплены.

- Ситуация с паводком в регионе стабилизировалась, большинство жителей возвращаются в свои дома. Актюбинцев, которые все еще остаются в эвакуационных пунктах переселили в общежития вузов, колледжей и гостиницы. Главная задача - обеспечить надлежащее проживание и условия для тех, кто пока не может вернуться домой, - сообщили в акимате.

По информации ведомства, 984 человека, из них 448 детей, разместили в общежитиях Западно-Казахстанского медицинского университета им. М. Оспанова, Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова, высшего гуманитарного колледжа, колледжа транспорта, связи и новых технологий, высшего аграрно-технического колледжа имени Ш. Берсиева, гостиницах Центра подготовки Олимпийского резерва и благотворительного учреждения «Ас-Сәлем».