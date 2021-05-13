В Актобе двое малышей утонули в реке

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двое малышей утонули в реке в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

«12 мая в 22 часа 29 минут на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что двое детей - 5 и 6 лет утонули на реке Жаман Каргалы в селе Беккул баба, г. Актобе. Незамедлительно на место ЧП были направлены водолазы оперативного спасательного отряда, психологи ДЧС Актюбинской области. До прибытия спасателей силами очевидцев было извлечено тело мальчика 2015 г.р. с побережья реки.

По прибытию оперативной группы проводились поиски ребенка 2014 г.р., которые оба оставшись без присмотра взрослых, по неизвестным причинам оказались в воде без одежды.

В 00 часов 09 минут силами ОСО ДЧС в 3 м от берега реки из глубины 7 м обнаружено и извлечено тело 6-летнего мальчика», - говорится в сообщении ДЧС Актюбинской области.



