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    09:43, 13 Май 2021 | GMT +6

    В Актобе двое малышей утонули в реке

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двое малышей утонули в реке в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

    «12 мая в 22 часа 29 минут на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что двое детей - 5 и 6 лет утонули на реке Жаман Каргалы в селе Беккул баба, г. Актобе. Незамедлительно на место ЧП были направлены водолазы оперативного спасательного отряда, психологи ДЧС Актюбинской области. До прибытия спасателей силами очевидцев было извлечено тело мальчика 2015 г.р. с побережья реки.

    По прибытию оперативной группы проводились поиски ребенка 2014 г.р., которые оба оставшись без присмотра взрослых, по неизвестным причинам оказались в воде без одежды.

    В 00 часов 09 минут силами ОСО ДЧС в 3 м от берега реки из глубины 7 м обнаружено и извлечено тело 6-летнего мальчика», - говорится в сообщении ДЧС Актюбинской области.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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