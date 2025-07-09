В Актобе 9-летняя девочка едва не лишилась руки в развлекательном комплексе

Жительница Актобе рассказала в социальных сетях о несчастном случае, произошедшем два месяца назад. По ее словам, 9-летняя дочь получила серьёзную травму во время игры в одном из детских развлекательных центров. Рука ребенка застряла в подъемном механизме, в результате чего девочка потеряла много крови, и родители срочно доставили ее в больницу.

— Пациентка поступила самостоятельно в приемное отделение многопрофильной областной детской больницы. После оказания экстренной помощи, включая восстановление сухожилий, была госпитализирована в травматологическое отделение. Через пять дней ее выписали для амбулаторного лечения. На момент выписки пальцы уже двигались и слегка сгибались, кровообращение сохранялось. В июне девочка прошла курс реабилитации в клинике «Дару», — сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Полиция начала досудебное расследование по статье 306 Уголовного кодекса РК — «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Окончательное процессуальное решение будет принято после проведения всех необходимых экспертиз.

Отметим, что по части 1 данной статьи предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трех лет. Также возможны штраф в размере 160 МРП, 160 часов общественных работ либо арест сроком до 40 суток.