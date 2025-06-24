В Актобе 12 социальных объектов построят на возвращенные государству активы

Средства инвестируются в строительство 12 социальных объектов, ориентированных на реальные потребности населения.

Особое внимание уделено сельской медицине.

В селе Маржанбулак Алгинского района началось строительство нового медицинского пункта. Это позволит обеспечить местных жителей необходимой медицинской помощью без поездок в областной центр.

Кроме того, еще в 10 селах области также возводятся новые медучреждения, что значительно расширит доступ к медицинским услугам в сельской местности.

В жилом массиве Каргалы города Актобе начато строительство детского сада для детей с особыми потребностями. Строительство осуществляется за счет возвращённых государству органами прокуратуры активов. Детский сад в числе первых социальных проектов, одобренных Правительством в рамках поручений Главы государства.

Реализация каждого социального проекта на особом контроле генерального прокурора Берика Асылова.

Всего по стране осуществляется строительство 333 социальных объектов в сферах здравоохранения, образования, спорта и коммунальной модернизации.

Строящийся детский сад рассчитан на воспитание и обучение 300 детей особыми образовательными потребностями. Общая площадь объекта составляет более 20 тысяч кв. метров. Комплекс включает 6 корпусов, предназначенных для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, речи, а также с особенностями интеллектуального развития.

Детский сад будет оснащен всем необходимым оборудованием для комфортного пребывания, развития и обучения детей. Проектом предусмотрены актовый зал, бассейн и столовая.

Подрядная организация ориентирована на строгое соблюдение сроков и обеспечение качества выполнения работ. Ход строительства и расходование средств на контроле.