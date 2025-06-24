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    15:45, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    В Актобе 12 социальных объектов построят на возвращенные государству активы

    В Актобе за счет возвращенных государству органами прокуратуры активов осуществляется строительство медицинских пунктов и детского сада, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуры Актюбинской области.

    строительство больницы
    Фото: Рrimeminister.kz

    Средства инвестируются в строительство 12 социальных объектов, ориентированных на реальные потребности населения.

    Особое внимание уделено сельской медицине.

    В селе Маржанбулак Алгинского района началось строительство нового медицинского пункта. Это позволит обеспечить местных жителей необходимой медицинской помощью без поездок в областной центр.

    Кроме того, еще в 10 селах области также возводятся новые медучреждения, что значительно расширит доступ к медицинским услугам в сельской местности.

    В жилом массиве Каргалы города Актобе начато строительство детского сада для детей с особыми потребностями. Строительство осуществляется за счет возвращённых государству органами прокуратуры активов. Детский сад в числе первых социальных проектов, одобренных Правительством в рамках поручений Главы государства.

    Реализация каждого социального проекта на особом контроле генерального прокурора Берика Асылова.

    Всего по стране осуществляется строительство 333 социальных объектов в сферах здравоохранения, образования, спорта и коммунальной модернизации.

    Строящийся детский сад рассчитан на воспитание и обучение 300 детей особыми образовательными потребностями. Общая площадь объекта составляет более 20 тысяч кв. метров. Комплекс включает 6 корпусов, предназначенных для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, речи, а также с особенностями интеллектуального развития.

    Детский сад будет оснащен всем необходимым оборудованием для комфортного пребывания, развития и обучения детей. Проектом предусмотрены актовый зал, бассейн и столовая.

    Подрядная организация ориентирована на строгое соблюдение сроков и обеспечение качества выполнения работ. Ход строительства и расходование средств на контроле.

    Теги:
    Генпрокуратура Возврат активов Прокуратура Актобе Актюбинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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