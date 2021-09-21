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    05:15, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Актобе 10-летний мальчик упал в яму и был спасен

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В дежурное управление Актюбинского областного департамента по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что 10-летний мальчик во время игры упал в яму. На место были отправлены спасатели, передает МИА «Казинформ».

    «Когда не удалось расширить яму, спасатели использовали веревки и ремни. Ребенка благополучно вытащили. Он был в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи. Затем его отправили домой», - сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.



    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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