В Актобе 10-летний мальчик упал в яму и был спасен

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В дежурное управление Актюбинского областного департамента по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что 10-летний мальчик во время игры упал в яму. На место были отправлены спасатели, передает МИА «Казинформ».

«Когда не удалось расширить яму, спасатели использовали веревки и ремни. Ребенка благополучно вытащили. Он был в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи. Затем его отправили домой», - сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.



