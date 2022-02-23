+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В актауской школе нашли способ повысить качество образования

23 Февраля 2022 21:47
Поделиться:
В актауской школе нашли способ повысить качество образования

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В IT-школе-лицее с начала года стартовал проект «Оқуға құштар мектеп» («Увлеченная учебой школа»), цель которого - повышение внутришкольной дисциплины и посещаемости учащихся. Инициаторы проекта намерены также повысить качество образования путем соревнования среди учащихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
100-летие режиссера Мажита Бегалина отметили в Алматы
Сколько человек прошли обучение в Академии госуправления при Президенте РК рассказал Ерлан Әбіл Филиалы казахстанских организаций высшего образования будут создаваться в России «Умную» урну для использованных масок придумали учащиеся из Темиртау

В проекте задействованы учащиеся 5-10 классов. Для оценки результатов был разработан специальный журнал, который запущен классными руководителями. Согласно правилам, оценивается готовность учащихся к ежедневным занятиям, своевременность посещения, соблюдение школьной формы. Каждые две недели специальная комиссия оценивает работу классов и подсчитывает баллы.

Заместитель директора по воспитательной работе и руководитель проекта Гани Курмангалиев пояснил, что по итогам проекта формируется рейтинг среди классов. Он говорит, что предусмотрены и поощрения.

«Набравшему максимальное количество баллов классу будет вручен специальный переходной кубок, а также путевка в различные развлекательные центры: боулинг, пиццерию, кинотеатр, пейнтбол, а еще организуется выезд на природу», - рассказал Гани Курмангалиев.

По его словам, в случае успешной реализации проекта планируется организовать День открытых дверей, где будет предложено продолжить такие мероприятия в других школах города.

Кроме того, в образовательном учреждении реализуется еще один проект «Мамандықтың бәрі жақсы», то есть «Все профессии хороши». В рамках проекта учащиеся 9-10-11 классов посещают крупные предприятия, расположенные в городе, знакомятся с принципом их ежедневной работы.


«Для учащихся это большая возможность получить профессиональную ориентацию. Ведь известно, что выбор будущей профессии – это одна из главных забот школьника в настоящее время. Решение этой проблемы как раз и является задачей данного проекта», - добавил Гани Курмангалиев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Мангистауская область  
Поделиться:

Автор:

Аружан Саптарова

Новости по теме
100-летие режиссера Мажита Бегалина отметили в Алматы
Сколько человек прошли обучение в Академии госуправления при Президенте РК рассказал Ерлан Әбіл
Филиалы казахстанских организаций высшего образования будут создаваться в России
«Умную» урну для использованных масок придумали учащиеся из Темиртау
Популярное
1 Заместителем начальника департамента полиции впервые стала женщина в СКО
2 Назначен новый аким Жамбылского района Жамбылской области
3 Ставки утильсбора снизят на 50% в РК
4 ЕНПФ: пенсионные взносы казахстанцев увеличились почти на 30 %
5 Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева
6 Филиалы казахстанских организаций высшего образования будут создаваться в России
Читайте также
Филиалы казахстанских организаций высшего образования будут создаваться в России
Неблагоприятные  метеоусловия будут в восьми городах РК
Заместителем начальника департамента полиции впервые стала женщина в СКО
Назначен новый аким Жамбылского района Жамбылской области
Ставки утильсбора снизят на 50% в РК
ЕНПФ: пенсионные взносы казахстанцев увеличились почти на 30 %
Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева
Филиалы казахстанских организаций высшего образования будут создаваться в России
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив