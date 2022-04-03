В Актау впервые прошел чемпионат Казахстана по велоспорту

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 апреля, в Актау с участием акима Мангистауской области Нурлана Ногаева состоялось открытие нового сезона республиканского чемпионата по велосипедному спорту, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Спортивное мероприятие, организованное в Актау впервые, прошло с 31 марта по 3 апреля. Новый сезон стартовал с зимнего чемпионата Республики Казахстан среди мужчин, женщин и паралимпийских спортсменов. В первый день первенства страны на автотрассе «Актау-Риксос» прошла мужская командная эстафета на 18 км и женская командная эстафета на 12 км. Во второй день на трассе в этом же направлении состоялись индивидуальные соревнования на 25 км среди мужчин, на 20 км среди женщин, а также на 15 км среди паралимпийцев. На трассе «Актау-Жетыбай» в третий день соревнований прошли групповые соревнования на 120 км среди мужчин, на 70 км среди женщин, на 40 км среди любителей.

Цель первенства страны - отбор сильнейших велогонщиков на Кубок Азии и мира, Азиатские игры (Китай), чемпионат Азии и мира.

Аким области поздравил велогонщиков, занявших призовые места в групповых соревнованиях, и пожелал спортсменам удачи.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что для построения сильного общества каждый казахстанец должен быть энергичным, умным, грамотным и конкурентноспособным. Во исполнение поручения Президента во всех регионах страны созданы условия для занятий спортом. Мы со своей стороны также приложим все усилия для вовлечения молодежи в спорт, ведения здорового образа жизни и развития массового спорта. Благодарим каждого участника сегодняшнего спортивного состязания и желаем удачи», - сказал Нурлан Ногаев.

Мероприятие продолжилось соревнованием среди женщин на 30 км и мужчин на 40 км по асфальтной дороге парка «Акбота».

Отметим, в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 12 областей страны. Чемпионат проходил среди профессиональных спортсменов мужчин, профессиональных спортсменов женщин, а также параолимпийских спортсменов и любителей.

В настоящее время в Мангистауской области велоспортом занимаются около 80 спортсменов. Из них 12 являются участниками соревнований республиканского уровня.