В Актау учитель вместе с учеником изобрели терминал «Антивирус»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Учитель по художественному труду и робототехнике средней школы №29 им. Ф.Онгарсыновой Марат Атаназаров вместе с учеником Жасуланом Шанытбайем придумали устройство под названием «Антивирус терминал», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города Актау.

Новое устройство в качестве эксперимента установлено в данной школе.

Терминал оснащен ультразвуковым датчиком, который измеряет температуру тела человека и автоматический распыляет антисептик для обработки рук. Также, нажав специальные кнопки, можно получить маски для детей и взрослых. Кроме того, на терминале установлено приложение «Ashyk».

«В настоящее время врачи говорят, что одним из способов борьбы с вирусом является ношение масок, обработка рук антисептиком и избежание контакта с людьми. Я верю, что если такие терминалы установить во всех учреждениях образования, детских садах и общественных местах, это поможет скорее победить пандемию»,- отмечает Марат Атаназаров.

Терминал предназначен для установки в местах большого скопления людей. Главная особенность - автоматизированность. Также в целях безопасности и сохранности терминал оснащен видеокамерой.

Недавно изобретатели заняли первое место на областном этапе конкурса научных проектов «Дарын» и получили путевку на республиканский этап.