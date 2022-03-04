В Актау прошли учения «Коктем-2022»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау прошли республиканские командно-штабные учения «Коктем-2022», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, организованном департаментом по чрезвычайным ситуациям региона, участвовали 155 человек, было задействовано 40 единиц техники.

«Цель мероприятия - дальнейшее совершенствование действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также подготовка органов управления, сил и средств служб гражданской защиты к реагированию на чрезвычайные ситуации», - пояснили в ведомстве.

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Бекбол Орынбасаров, аким города Актау Нурдаулет Килыбай, заместитель акима города Актау Алпысбай Таубаев и заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Бекболат Абдыкадыров.