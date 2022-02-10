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В Актау прошла олимпиада среди школьников в честь 150-летия Ахмета Байтурсынова

10 Февраля 2022 15:00
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В Актау прошла олимпиада среди школьников в честь 150-летия Ахмета Байтурсынова

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау к 150-летию со дня рождения казахского поэта, ученого-литературоведа, тюрколога, публициста, педагога, переводчика, общественного деятеля Ахмета Байтурсынова прошла олимпиада по казахскому языку и литературе среди школьников. В мероприятии приняли участие учащиеся 7, 8 классов общеобразовательных школ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Цель олимпиады - воспитание подрастающего поколения в национальном духе через популяризацию ценного наследия Ахмета Байтурсынова, привитие нравственных качеств, воспитание патриотических чувств у школьников.

Олимпиада проходила в три этапа. На первом этапе участники написали эссе, на втором этапе выполнили тестовые задания, касающиеся биографии и творчества Ахмета Байтурсынова. А на третьем этапе учащиеся провели анализ произведений Ахмета Байтурсынова.

Всего в олимпиаде приняли участие 19 учащихся из разных районов и городов области. По итогам Олимпиады учащиеся, набравшие высокие баллы, были награждены специальным дипломом управления образования.


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#Образование   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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