В Актау прошел международный конгресс, посвященный 80-летию Абиша Кекилбайулы

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Международный конгресс деятелей литературы и искусства, посвященный 80-летию народного писателя, государственного и общественного деятеля Республики Казахстан Абиша Кекилбайулы, состоялся в «Доме дружбы» города Актау.

Модератором мероприятия выступил депутат Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов.

Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, выступивший отметил, что современным исследователям необходимо общими усилиями приступить к изучению секретов вселенской системы мышления, безграничной образованности и феноменальной памяти Абиша Кекилбайулы.

«Пытаясь изучить мастерство и глубину мыслей Шекспира, 15 тысяч человек во всем мире, на разных языках, а в некоторых источниках говорится и о 25 тысячах, выполнили исследования. В их рядах оказались и психологи, и врачи, и политики, и историки, и художники, и путешественники, и музыканты, и геологи, и агрономы, и даже ветеринары и стоматологи. Для того чтобы создать полноценную лингивистическо-географическую, а также психологическую карту необходимы подобные исследовательские работы. Дар Абиша Кекилбайулы нельзя измерять только филологическими мерками. Он был человеком, подобный целому мировому университету. Такие таланты встречаются в человеческой истории очень редко,- сказал Б. Сапарбаев.





Затем общественные деятели, журналисты и писатели зачитали доклады на тему: «Абиша Кекилбайулы и современная казахская литература».

Свой творческий путь Абиша Кекилбайулы начал в 60 годах 20 века. Он внес значительный вклад в казахскую духовность, литературу и культуру. Уже во время независимого Казахстана богатое литературное наследие выдающегося государственного и общественного деятеля, академика и писателя вошло в Золотой фонд казахской литературы.





Участники мероприятия подчеркнули, для расширения Золотого фонда Казахстана целесообразно изучать творчество молодых и талантливых поэтов и писателей, раскрыть их идейно-художественную сущность, использовать их материалы для воспитания подрастающего поколения. Это поможет определить их место в мировой литературе и роль духовно-культурного воспитания нашего народа.





Для того чтобы жители планеты познакомились с уникальным талантом всемирно известного писателя, литературное наследие Абиша Кекилбайулы было переведено на многие языки мира. Сегодня труды Кекилбаева исследуют и до сих пор изучают ученые. Для общественности важно знать анализ художественного стиля автора, характер его героев, концептуальность сюжетной линии.





Акимат Мангистауской области и Каспийский государственный технологический университет им. Ш. Есенова организовали Международный конгресс деятелей литературы и искусства в честь Абиша Кекилбайулы.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, а также специалисты в области литературоведения, лингвистики, истории, философии, педагогики, психология, социологии и политологии.





В рамках конгресса было проведено несколько мероприятий. Пленарное заседание и работа пяти секций.

Целью пленарного заседания явилось изучение творчества Абиша Кекилбайулы в мире художественного пространства и его влияния на духовное развитие человечества.