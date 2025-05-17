В Актау прошел Форум матерей тюркоязычных стран

В форуме приняли участие заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, заместитель заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана при Администрации Президента РК Анастасия Щегорцова, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, делегаты из Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, представители Советов матерей и общественные активисты из разных регионов республики.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Выступая на мероприятии, Тлеген Абишев подчеркнул важность Совета матерей в сохранении семейных ценностей и воспитании детей.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

- На XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Совет матерей вносит особый вклад в укрепление института семьи и пропаганду национальных ценностей. Действительно, семья — это основа государства, и именно мать прочно удерживает эту основу. В настоящее время Совет матерей, помимо продвижения национальных ценностей, занимается решением наиболее актуальных вопросов общества и реализацией конкретных проектов. В рамках инициативы «Салауатты сана» принимаются конкретные меры по борьбе с пятью распространенными проблемами: расточительством, домашним насилием, лудоманией, вандализмом и наркоманией. Это не просто пропаганда, а комплексная работа, направленная на мир и будущее каждой семьи, - сказал Тлеген Абишев.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В рамках форума участники широко обсудили такие вопросы, как защита прав матери и ребенка, важность семейного воспитания, работа женщин с группами, нуждающимися в социальной поддержке, воспитание молодежи на основе духовно-нравственных ценностей. Также была поднята тема лудомании, которая стала актуальной проблемой в современном обществе, и предложены эффективные способы профилактики и борьбы с этим заболеванием.

В завершение мероприятия состоялось награждение активных членов Совета матерей и лучших матерей в рамках проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт» по номинациям: «Алтын шаңырақ», «Күміс кереге», «Еліне азамат тәрбиелеген отбасы», «Аялы алақан», «Ел анасы».