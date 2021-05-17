В Актау появились новые муралы

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау на стенах многоэтажных жилых домов начали рисовать крупномасштабные картины. На них − изображения людей, которыми гордится наша страна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Inaktau.kz

Первый мурал, который был сделан, посвящен народному писателю Абишу Кекильбаеву. Картину можно увидеть на стене 2-го дома в 4-м микрорайоне. Вскоре будут готовы муралы с изображением известных поэтов − Фаризы Онгарсыновой и Есенгали Раушанова. На каждую картину обычно уходит до 5 дней.

«На фасадах домов, расположенных напротив мемориала «Вечный огонь», будут нанесены изображения Героев - Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой. Таким образом, будет отдана дань уважения подвигу погибших в Великой Отечественной Войне. Муралы появятся на стенах 10 домов. Эта работа проводится акиматом города Актау в рамках областного проекта «Ел игілігі үшін», посвященного 30-летию Независимости страны», - сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.