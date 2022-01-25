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В Актау посадят 25 тысяч деревьев

25 Января 2022 05:15
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В Актау посадят 25 тысяч деревьев

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, а также Актауский городской отдел жилищно – коммунального хозяйства работают в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) по озеленению города Актау на 2022-2027 годы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Главная цель проекта - обеспечение системной работы по озеленению города Актау, посадка и последующее содержание деревьев, кустарников, цветов, уход за зелеными насаждениями и деревьями

«В рамках реализации проекта частный партнер планирует выполнить работы на 5,2 млрд тенге. В результате зеленый фонд города расширится, количество высаженных деревьев составит 25 000 единиц, кустарников - протяжностью 7 000 метров, зелёных газонов - 5 000 квадратных метров, а также 787 500 цветов и 40 000 роз. Кроме того, в настоящее время в городе насчитывается лиственных деревьев – 67 783 , хвойных – 4602 , одиночных кустарников – 6 221, кустарников – 27 932 кв. метров, цветников - 7 251, роз – 10 515 штук, зелёных газонов - 134 647 кв. метров», - сказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Дуйсен Кусбеков.

В настоящее время разрабатывается конкурсная документация для реализации проекта через государственно-частное партнерство (ГЧП).



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#Экология   #Акимат   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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