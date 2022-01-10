В Актау попрощались с курсантом погибшим во время теракта в Алматы

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 10 января состоялся траурный митинг, посвященный прощанию с курсантом Пограничной академии КНБ Битимом Мейрханом, погибшим во время теракта в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

В траурной церемонии приняли участие аким Мангистауской области, представители государственных органов, депутаты маслихата, личный состав пограничной службы региона, родители и родственники курсанта, учителя и жители города.

Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что это не только горе семьи Битим, это общая трагедия для всего казахского народа.

«В свои 19 лет Мейрхан Ержанович показал яркий пример преданного служения Родине. Мы склоняем головы перед подвигом Мейрхана. Его самоотверженность, безусловно, будет примером для многих», - сказал Нурлан Ногаев.

За мужество и самоотверженность, проявленные в защите интересов государства, указом Президента Мейрхан Битим посмертно награжден орденом «Айбын» III степени. В ходе траурной церемонии была объявлена минута молчания, также в воздух были произведены три залпа.

«В этом хаосе пострадала молодежь. От этого на душе становится очень больно. Мой внук всегда мечтал служить своей стране, ради её блага. Он до конца, до последнего вздоха был верен своей присяге, своему долгу. Желаю, чтобы такая ситуация больше никогда не повторялась. Мирного неба над головой! Пусть всегда побеждает добро и всюду царит согласие, единство и покой! Чтобы наш Казахстан бесконечно процветал и разрастался», - сказал дедушка покойного Битим Кезбаев.