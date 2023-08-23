В Актау планируют открыть консульское представительство России

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На встрече акима Мангистауской области Нурлана Ногаева с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Казахстан Алексеем Бородавкиным стороны обсудили важные вопросы, включая открытие консульского представительства Российской Федерации в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что на сегодняшний день ведутся работы по разведке новых месторождений, разработке морских месторождений на участках Каламкас-тениз, Хазар, Ауезов, а также Женис и Аль-Фараби в казахстанском секторе Каспийского моря. Открытие данных месторождений даст положительный импульс в развитии региона, будут созданы новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления.

- Основные направления экономического развития региона включают нефтегазовую промышленность, нефтесервис, обрабатывающую промышленность, транспорт и логистику, агропромышленный комплекс, туризм и возобновляемую энергетику. Развитие сельского хозяйства является важным направлением, включающим верблюдовоство, строительство теплиц, разведение рыбы и другие перспективные отрасли. Стоит отметить, что Россия играет важную роль во внешнеторговых отношениях Мангистауской области. Мы рассчитываем, что ваш визит будет плодотворным и взаимовыгодным для обеих сторон, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

За первые шесть месяцев 2023 года внешнеторговый оборот между Мангистауской областью и Российской Федерацией составил 103,1 миллиона долларов США, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт увеличился на 45,9%, а импорт – на 3,7%.

«Выражаю искреннюю благодарность за теплый прием в Мангистауской области. Особое внимание уделяется тесным и дружеским связям между нашими народами. Ключевым направлением также является Межрегиональное сотрудничество. Мы рассчитываем на активный вклад Мангистауской области в успех этого мероприятия и подписание новых соглашений и контрактов, способствующих развитию наших стран», - отметил Алексей Борадавкин.