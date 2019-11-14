В Актау планируют обновить автопарк и повысить оплату за проезд в 2020 году

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау обновить автопарк общественного транспорта обещают в 2020 году. После приобретения новых автобусов планируется повышение тарифа на проезд до 80 тенге и введение системы электронного билетирования. Об этом сообщил Жетыбай Кубашев, руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

Приобрести новые автобусы планируется во втором квартале 2020 года.

«Автобусы приобретут посредством оператора лизингового финансирования (БРК-лизинг), 30 процентов от суммы составят бюджетные средства, остальные — через социально-предпринимательскую корпорацию «Каспий». Сейчас же у нас есть 70 автобусов, большинство из них — старые ПАЗики. Новый транспорт будет местного производства, собранный в казахстанской компании ТОО «Сарыаркаавтопром», - отметил Жетыбай Кубашев.

Городской отдел ПТиАД планирует после приобретения новых автобусов ввести систему электронного билетирования. Это позволить контролировать пассажирский поток, в том числе перевозку льготных категорий граждан.

«Мы уже приобрели 80 валидаторов. Как возьмём новые автобусы, первые пару месяцев валидаторы будут работать в пробном режиме. С городским маслихатом будет проведено совещание на установление дифференцированного тарифа, то есть принцип работы будет такой: есть транспортная карта — проезд будет стоить 80 тенге, нет — по дифференцированному тарифу стоимость проезда составит 150 тенге. Но переход на электрическое билетирование — долгосрочный и поэтапный проект, коррективы в любом случае будут вноситься. Чем оно хорошо — будет фиксироваться проезд каждого гражданина. Автоматизация в прямом смысле этого слова», - пояснил Жетыбай Кубашев.

Руководитель городского отдела ПТиАД затронул тему отказа местных транспортных компаний перевозить льготников с 2020 года. Перевозчики не хотят оказывать свои услуги льготным категориям граждан, пока не увеличат тариф на проезд.

«Перечень льготных лиц давно требуется пересмотреть. Разработкой тарифа будет заниматься специально созданная тарифная комиссия, которая будет решать также вопросы о субсидировании местных перевозчиков. Вопрос о финансовой помощи акимата местным транспортным компаниям поднялся только в этом году», - пояснил Жетыбай Кубашев.

Он также отметил, что городским акиматом неоднократно рассматривался вопрос создания нового маршрута.

«С целью запуска нового маршрута и охвата новых микрорайонов мы неоднократно объявляли конкурс. Три раза объявляли тендер, но из-за отсутствия участников конкурс не состоялся», - заключил Жетыбай Кубашев.

Напомним, руководители нескольких транспортных компаний опровергли размещённую на интернет-ресурсах информацию о финансовой помощи со стороны городского исполнительного органа. Как стало известно, перевозка многодетных матерей происходит за счёт самих владельцев транспортных организаций.