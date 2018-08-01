В Актау ожидаются неблагоприятные метеоусловия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия 1 августа в большинстве городов Казахстана будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Так, не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Алматы, Астане, Атырау,Караганде, Костанае, Кызылорде, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске и Шымкенте.

Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха прогнозируются лишь в Актау.



Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющим формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).