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В Актау открыт Центр художественной гимнастики

Автор:  
Аружан Саптарова
7 Марта 2022, 17:54
В Актау открыт Центр художественной гимнастики

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Актау открыт Центр художественной гимнастики. Эта инициатива принадлежит уполномоченному по правам ребенка РК Аружан Саин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центр художественной гимнастики способен охватить порядка тысячи детей. В настоящее время здесь занимаются 300 спортсменов. Центр оснащен всем необходимым оборудованием, созданы все условия для занятий детей гимнастикой.

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Отмечено, что объект запущен по поручению Президента Казахстана на основе финансируемой государством программы спортивного госзаказа.

«Это позволяет детям бесплатно заниматься спортом. А цель открытия центра заключается в воспитании будущих чемпионов мира, Азии, Олимпийских игр», - отметила директор Центра художественной гимнастики Назерке Турниязкызы.

В открытии спортивного объекта участвовали руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев, председатель Актауского городского совета ветеранов Аманжол Картбай и президент федерации художественной и эстетической гимнастики Мангистауской области Зейнеп Тастемирова.

Ранее сообщалось, что новый спортивный комплекс открыли в селе Мангистауской области.


Спорт   Мангистауская область   Общество   Гимнастика  
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