В Актау открыт Центр художественной гимнастики

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Актау открыт Центр художественной гимнастики. Эта инициатива принадлежит уполномоченному по правам ребенка РК Аружан Саин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центр художественной гимнастики способен охватить порядка тысячи детей. В настоящее время здесь занимаются 300 спортсменов. Центр оснащен всем необходимым оборудованием, созданы все условия для занятий детей гимнастикой.

Отмечено, что объект запущен по поручению Президента Казахстана на основе финансируемой государством программы спортивного госзаказа.

«Это позволяет детям бесплатно заниматься спортом. А цель открытия центра заключается в воспитании будущих чемпионов мира, Азии, Олимпийских игр», - отметила директор Центра художественной гимнастики Назерке Турниязкызы.

В открытии спортивного объекта участвовали руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев, председатель Актауского городского совета ветеранов Аманжол Картбай и президент федерации художественной и эстетической гимнастики Мангистауской области Зейнеп Тастемирова.

Ранее сообщалось, что новый спортивный комплекс открыли в селе Мангистауской области.