В Актау открылся филиал Западно-Казахстанского медуниверситета имени Оспанова

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Посланием Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана в Актау открылся филиал Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени М. Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Система обучения в новом учебном заведении осуществляется на платной и бюджетной основе. Специально для филиала выделен один корпус медицинского колледжа «Мейрбеке» в Актау. Теперь преподаватели медицинского университета Актобе приедут в Мангистау и будут обучать студентов. Основная цель - повышение потенциала региона и сокращение дефицита кадров.

В торжественном мероприятии приняла участие заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова. Она отметила важность открытия в Мангистау объектов образования в сфере медицины.

«На сегодняшний день в Западно-Казахстанском государственном медицинском университете имени Марата Оспанова продолжают обучение 766 студентов. В основном это мангистаусцы. Теперь гражданам, обучающимся в медицинских университетах страны на бакалавриате, интернатуре, резидентуре и магистратуре, предоставляется возможность обучаться в Мангистау. Новое учебное заведение станет большим образовательным очагом для врачей», - сказала Гульмира Калмуратова.

Стоит отметить, что Мангистауская область входит в число регионов с высоким дефицитом врачей. По итогам IV квартала 2021 года, по минимальным подсчетам, в государственных медицинских организациях наблюдалась нехватка 228 специалистов. Это врачи общей практики, анестезиологи взрослые и детские , реаниматологи, терапевты, акушеры, гинекологи взрослые и детские, педиатры, онкологи, оториноларингологи, офтольмологи, психиатры, неонатологы, рентгенологи, специалисты по компьютерной томографии, узисты и другие.

Сейчас за счет средств местного бюджета в медицинских вузах страны в интернатуре и резидентуре обучаются 82 студента. Также за счет средств области планируется выделить 36 грантов в 2023 году, 50 грантов в 2024 году и 72 гранта в 2025 году на подготовку специалистов резидентуры.