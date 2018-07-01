В Актау открыли новый детский сад

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов принял участие в торжественном открытии детского сада в одном из новых жилых комплексов Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Дошкольное учебное заведение на 240 мест построено по механизму государственно-частного партнерства. Создано 35 новых рабочих мест. Здесь открыты кабинеты Монтессори, логопеда, актовый и музыкальный залы.

«В Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Президент Нурсултан Назарбаев отметил необходимость кардинального сокращения дефицита мест в дошкольных учреждениях. Поэтому мы уделяем большое внимание вопросу строительства детских садов в Мангистау. В этом году в области запланировано строительство 5 детских садов по механизму государственно-частного партнерства. И сегодня мы открываем первый из этих детских садов. До конца 2018 года по механизму ГЧП мы построим еще 4 садика на 1120 мест», - сказал аким области Ералы Тугжанов.







Кроме того, по области планируется сдать в эксплуатацию еще 24 детских сада на 2895 мест. Активное участие в открытии детских садов принимают мангистауские предприниматели. На сегодняшний день уже открыто 10 частных детских садов на 714 мест.







