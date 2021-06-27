В Актау осужден мужчина, до смерти избивший любовника жены

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В порыве ревности местный житель лишил жизни сожителя своей жены и украл у него сотовый телефон. Приговор по данному факту озвучили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

По материалам дела, ревнивый муж вечером накануне празднования нового 2021 года пришёл в квартиру сожителя своей жены.

Он, повалив его, стал избивать руками и ногами по лицу и телу. Потом схватил вентилятор и бил, пока тот не скончался.

После он украл у потерпевшего мобильный телефон Nokia, стоимость которого составляет 20 000 тенге, и скрылся с места происшествия.

Приговором суда его признали виновным по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство) и части 1 статьи 188 УК РК (Кража). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.