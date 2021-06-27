РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:11, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    В Актау осужден мужчина, до смерти избивший любовника жены

    None
    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В порыве ревности местный житель лишил жизни сожителя своей жены и украл у него сотовый телефон. Приговор по данному факту озвучили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    По материалам дела, ревнивый муж вечером накануне празднования нового 2021 года пришёл в квартиру сожителя своей жены.

    Он, повалив его, стал избивать руками и ногами по лицу и телу. Потом схватил вентилятор и бил, пока тот не скончался.

    После он украл у потерпевшего мобильный телефон Nokia, стоимость которого составляет 20 000 тенге, и скрылся с места происшествия.

    Приговором суда его признали виновным по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство) и части 1 статьи 188 УК РК (Кража). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

    Приговор суда вступил в законную силу.


    Теги:
    МВД РК Общество Суды Правоохранительные органы Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!