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    18:50, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    В Актау начата реконструкция автодороги от аэропорта до пляжа

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мангистауская область достигла хороших показателей в строительстве дорог. В 2021 году в регионе реализуется 17 проектов областного и районного значения, охватывающих в общем 245 км. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким области Серикбай Трумов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что на данный момент ведется капитальный ремонт трассы «Курык-Жетыбай». Всего будет реконструировано 69 километров дорог.

    «В целях повышения туристического потенциала Мангистауской области начата реконструкция дороги от аэропорта Актау до теплого пляжа протяженностью около 30 км. В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в общей сложности выделен 3,1 млрд. тенге, благодаря этому будет проложено и отремонтировано 102 км дорог. На эти работы в текущем году из бюджета выделено 16,4 млрд. тенге», - сказал Серикбай Трумов.

    Глава региона отметил, что в результате реализации данных проектов предполагается довести долю качества автомобильных дорог в регионе до 95%.

    «К слову, в регионе налажены все виды транспорта: сухопутный, морской и воздушный. При рациональном использовании этих возможностей, достигается успешное развитие транспортно-логистического потенциала. К примеру, для повышения услуг в сфере воздушного транспорта в этом году при поддержке Правительства открыты 4 новых международных авиарейсов. Это «Актау-Ургенч», «Актау-Горган», «Актау-Рас Эль Хайм» (ОАЭ) и «Актау-Нукус», - резюмировал Серикбай Трумов.


    Теги:
    Дороги Транспорт Акимат Общество Мангистауская область
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