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В Актау начались работы по передаче на нужды детей резиденции Президента

8 Февраля 2023, 21:25
В Актау начались работы по передаче на нужды детей резиденции Президента

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау начались работы по передаче на нужды детей резиденции Президента. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангыстауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В какой именно центр превратится резиденция Президента, еще не ясно.

«Мы подтверждаем эту информацию. Работы начались. Дополнительная информация будет предоставлена позже», – говорится в сообщении пресс-службы.

Общественные активисты также положительно оценивают эту инициативу. В частности, по мнению члена Национального курултая Уаиса Ерсайынулы, это решение доказывает, что у нас не только говорят, что дети – наше будущее, но и доказывают это делом.

«Думаю, что решение о передаче резиденции, по поручению Главы государства, на нужды детей заслуживает полного одобрения. Этим Президент показывает обществу, что дети – наше будущее. Своим примером показывает, что нет ничего важнее, чем будущее детей. Одобрив это решение, можно продолжить его другими полезными инициативами. На мой взгляд, на этом забота о детях не должна закончиться, это только начало. Хотелось бы, чтобы в резиденции были открыты просветительские, развивающие, познавательные кружки, необходимые для обучения детей», – сказал Уаис Ерсайынулы.

Ранее стало известно, что аналогичное решение по перепрофилированию комплекса резиденции Президента примет акимат Костанайской области, а в Актобе резиденцию, которая находится на трассе «Актобе-Орск» в районе базы отдыха «Солнечный», отдадут детям. Местные власти планируют открыть здесь детский реабилитационный центр или оздоровительный лагерь.


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