В Актау начал работу крупнейший в акватории Каспийского моря контейнерный хаб

Проект реализован АО «НК «Қазақстан темір жолы» (в лице дочерней компании АО «KTZ Express») совместно с портом Ляньюньган (один из крупнейших портов Китая) и АО «НК «Актауский международный морской торговый порт».

Фото: КТЖ

Церемония открытия контейнерного хаба состоялась с участием акима Мангистауской области, руководства АО «Самрук-Қазына», АО «НК «ҚТЖ», международных партнеров и руководителей логистических компаний. Наградами отмечены участники проекта, труд и вклад которых способствовали успешной реализации инициативы.

Фото: КТЖ

- Выражаю благодарность всем, кто принял участие в проекте. Развитие транзитно-транспортного потенциала - одна из стратегических целей страны. В этом направлении АО «Самрук-Қазына» совместно с КТЖ активно работает не только в Казахстане, но и за рубежом. За 10 лет партнерства КТЖ с портом Ляньюньган открыты казахстанско-китайский терминал в Ляньюньгане, Сухой порт Khorgos Gateway, а теперь — контейнерный хаб в Актау. Данный проект — важный шаг в развитии транспорта и логистики в Казахстане, - отметил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Новый хаб обеспечит рост транзитных возможностей и укрепит позиции Казахстана как важного звена на международных маршрутах Восток - Запад, а также Север - Юг и других. Современная логистическая инфраструктура, включающая передовые технологии, не имеющие аналогов в Казахстане, значительно ускорит обработку контейнерных грузов.

Фото: КТЖ

Старт работы объекта ознаменован прибытием из Китая 100-тысячного контейнера по маршруту ТМТМ.

Генеральным подрядчиком проекта выступил консорциум China Communications Construction Company (CCCC). Это одна из крупнейших государственных корпораций Китая, специализирующаяся на строительстве объектов транспортной инфраструктуры и имеющая обширный опыт реализации крупных проектов в сфере портового строительства. Благодаря ее технической экспертизе и комплексному подходу к управлению строительства, объект был реализован в кратчайшие сроки.

Фото: КТЖ

Напомним, 20 сентября 2024 года в г. Сиань (Китай) между АО «KTZ Express» (дочерняя компания КТЖ), ООО «ГК Порт Ляньюньган» и АО «НК «Актауский морской торговый порт» подписаны учредительные документы совместного предприятия для реализации проекта «Строительство контейнерного хаба в порту Актау».