В Актау на пять дней отключат горячую воду, передает агентство Kazinform со ссылкой на lada.kz.

Отключение горячего водоснабжения связано с гидравлическими испытаниями тепловых сетей, сообщили в пресс-службе ГКП «КЖСА».

Горячей воды в Актау не будет с 00:00 22 апреля до 24:00 27 апреля.

- На основании телефонограммы от ТОО «МАЭК» связи с проведением гидравлических испытаний теплосети города и промзоны с будет отключена горячая вода на город, - сообщили в ГКП «КЖСА».

Кроме того, в связи с плановыми работами по аттестации расходомерных узлов на ЦУВС-3 и проведением ремонтных работ по замене участка трубопровода в городе сегодня отключили питьевую воду.