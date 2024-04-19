РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:15, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    В Актау на пять дней отключат горячую воду

    горячая вода
    Фото: lada.kz

    В Актау на пять дней отключат горячую воду, передает агентство Kazinform со ссылкой на lada.kz.

    Отключение горячего водоснабжения связано с гидравлическими испытаниями тепловых сетей, сообщили в пресс-службе ГКП «КЖСА».

    Горячей воды в Актау не будет с 00:00 22 апреля до 24:00 27 апреля.

    - На основании телефонограммы от ТОО «МАЭК» связи с проведением гидравлических испытаний теплосети города и промзоны с будет отключена горячая вода на город, - сообщили в ГКП «КЖСА».

    Кроме того, в связи с плановыми работами по аттестации расходомерных узлов на ЦУВС-3 и проведением ремонтных работ по замене участка трубопровода в городе сегодня отключили питьевую воду.

    Теги:
    Регионы Актау Вода ЖКХ Мангистауская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!