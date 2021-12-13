В Актау многодетные семьи получили жилье

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии 30-летия Независимости страны 53 многодетным семьям Актау были вручены ключи от новых квартир в рамках государственной программы «Нұрлы жер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Актау.

Новые двухкомнатные квартиры расположены в 19 микрорайоне областного центра и выданы в качестве арендного жилья.

«Сегодня для всех нас большое и радостное событие. За годы независимости страны было разработано несколько программ обеспечения населения жильем. Рассмотрены новые возможности приобретения жилья. Так тысячи семей отпраздновали новоселье. Глава государства успешно продолжает инициативу Елбасы о том, что каждый казахстанец должен чувствовать заботу государства, - сказал заместитель акима города Абилкаир Байпаков. – И вот сегодня мы являемся свидетелями еще одного радостного события. Данное арендное жилье приватизации не подлежит. Необходимо лишь ежемесячно выплачивать небольшую сумму, установленном законом. Пусть ваши новые дома будут наполнены радостью».

Для обеспечения многодетных семей жильем из государственного бюджета выделено 790 млн тенге. С этой целью акиматом города приобретено 53 жилья у физических лиц, не относящихся к субъекту предпринимательства, которые в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях» выданы семи малообеспеченным многодетным семьям, состоящим в очереди с 2003 по 2013 годы.

Для остальных квартир проводится проверка принятых документов.



