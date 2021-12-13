+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -4 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Актау многодетные семьи получили жилье

13 Декабря 2021 13:33
Поделиться:
В Актау многодетные семьи получили жилье

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии 30-летия Независимости страны 53 многодетным семьям Актау были вручены ключи от новых квартир в рамках государственной программы «Нұрлы жер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Актау.

Новости по теме
Членов Нацсовета наградили в столице ко Дню Независимости
В Казахстане создана Ассоциация экологического туризма Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам В Конгрессе США поздравили Казахстан с 30-летием Независимости

Новые двухкомнатные квартиры расположены в 19 микрорайоне областного центра и выданы в качестве арендного жилья.

«Сегодня для всех нас большое и радостное событие. За годы независимости страны было разработано несколько программ обеспечения населения жильем. Рассмотрены новые возможности приобретения жилья. Так тысячи семей отпраздновали новоселье. Глава государства успешно продолжает инициативу Елбасы о том, что каждый казахстанец должен чувствовать заботу государства, - сказал заместитель акима города Абилкаир Байпаков. – И вот сегодня мы являемся свидетелями еще одного радостного события. Данное арендное жилье приватизации не подлежит. Необходимо лишь ежемесячно выплачивать небольшую сумму, установленном законом. Пусть ваши новые дома будут наполнены радостью».

Для обеспечения многодетных семей жильем из государственного бюджета выделено 790 млн тенге. С этой целью акиматом города приобретено 53 жилья у физических лиц, не относящихся к субъекту предпринимательства, которые в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях» выданы семи малообеспеченным многодетным семьям, состоящим в очереди с 2003 по 2013 годы.

Для остальных квартир проводится проверка принятых документов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Жилье   #Мангистауская область   #Нурлы жер   #Общество   #30 лет Независимости  
Поделиться:
Новости по теме
Членов Нацсовета наградили в столице ко Дню Независимости
В Казахстане создана Ассоциация экологического туризма
Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
В Конгрессе США поздравили Казахстан с 30-летием Независимости
Популярное
1 На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
2 В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
3 Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
4 Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
5 Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
6 Как ужесточают контроль сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане
Читайте также
Членов Нацсовета наградили в столице ко Дню Независимости
Шахматистка Жансая Абдумалик и певица Зарина Алтынбаева удостоились ордена «Құрмет»
На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
Как ужесточают контроль сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив