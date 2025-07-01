В Актау мастера из 11 стран изготовили текемет из овечьей шерсти

Текемет — это традиционное войлочное покрытие, выполненное из состриженной овечьей шерсти и украшенное национальным орнаментом. Он является не просто предметом быта, но и воплощением культурной самобытности, образа жизни, традиций и мировоззрения тюркских народов. Изготовление текемета стало символом единства и братства — мастера из разных стран совместно трудились над этим произведением, вложив в него частицу своей души и культуры.

— Каждый узор на текемете — это духовное наследие, идущее от сердца, каждая линия — завет будущим поколениям. Сначала мы подготовили шерсть после первой весенней стрижки овец, затем изготовили из неё плотный войлок. После этого нанесли на поверхность традиционные орнаменты. В центр изделия мы поместили логотип проекта «Актау — культурная столица тюркского мира». Кто-то из нас наносил узоры с одной стороны, другие — дополняли детали логотипа. Ручная работа, которую мы создали сообща, стала символом единства тюркских народов, — рассказала дизайнер из Туркменистана Айна Дурдылыиева.

Фото: РСК Мангистауской области

В рамках международного фестиваля «Даламен үндес баба өнер» в Актау собрались пятнадцать мастеров из зарубежных стран и тридцать ремесленников из различных регионов Казахстана. В ходе мероприятия были показаны коллекции туркменского дизайнера Айны Дурдылыевой, киргизского дизайнера Асылжан Камбаровой, узбекского дизайнера Нергизы Мусажановой, монгольского дизайнера Сувда Банзрагча, а также коллекции местных модных домов «Жадағай», «Масакова», «Нұршах» и «Тәрбия».

В торжественной церемонии принял участие генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев. Он подчеркнул, что проведение таких мероприятий стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между тюркскими государствами.

Фото: РСК Мангистауской области

— На протяжении двух дней на побережье Каспийского моря мы становились свидетелями уникального культурного диалога. Представленные коллекции и изделия, в которых дух Великой степи соединяется с современными формами, —-это не просто одежда или предметы прикладного искусства. Это символ нашей общей идентичности, нашего прошлого и будущего. Организация ТЮРКСОЙ продолжит популяризировать общее культурное наследие и оказывать всестороннюю поддержку таким проектам. Безусловно, столь значимые мероприятия становятся возможными только благодаря крепким связям и взаимопониманию между странами. В будущем мы и дальше будем реализовывать совместные инициативы, — отметил Султан Раев.

Фото: РСК Мангистауской области

Фото: РСК Мангистауской области