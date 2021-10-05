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    12:37, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Актау изучат воздействие отходов бывшего завода пластмасс на окружающую среду

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе работ по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-ата» доложил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях улучшения экологической ситуации начаты работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-ата». В этом году был выделен 1 млрд тенге», - сказал Сериккали Брекешев.

    Было отмечено, что, согласно проектно-сметной документации, предусматривается строительство водоканала, технологических дорог, переезда через канал, планировка и засыпка земляным грунтом.

    «Также планом развития предусматривается проведение исследований, определение воздействия на окружающую среду и утилизация бесхозяйных отходов, расположенных на территории бывшего Актауского завода пластических масс», - добавил глава Минэкологии.



    Теги:
    Экология Мангистауская область
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