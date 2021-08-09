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В Актау гвардейцы нашли 4-летнего ребенка

9 Августа 2021 21:43
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В Актау гвардейцы нашли 4-летнего ребенка

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау гвардейцы оперативно разыскали и вернули матери потерявшегося четырехлетнего малыша, пропавшего во время прогулки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

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Находясь на маршруте патрулирования к войсковой наряду в составе начальника патруля рядовому Айбеку Нуржанову и патрульным рядовым Рауану Баймуханову и Нурдаулету Сакен обратилась женщина, которая рассказала, что потеряла ребенка, во время прогулки в 3 микрорайоне.

По словам женщины, во время прогулки она ненадолго отвлеклась, в этот момент малыш как будто провалился сквозь землю. Найти ребенка самостоятельно женщина не смогла и обратилась за помощью к гвардейцам.

Стражи правопорядка приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Спустя полчаса гвардейцы обнаружили пропавшего в том же районе. Убедившись, что это тот самый ребенок, стражи правопорядка передали его в руки счастливой матери.

Испуганный малыш рассказал правоохранителям, что хотел поиграть на игровой площадке и потерялся.

За проявленную бдительность при выполнении задач по охране общественного порядка все военнослужащие были поощрены командиром воинской части 6656.

Это не первый случай, когда бойцы Нацгвардии находят пропавших детей и людей. Так, с начала года гвардейцы воинских частей РгК «Батыс» помогли вернуть уже четырнадцать потерявшихся детей.
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#Происшествия   #Мангистауская область   #Нацгвардия  
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