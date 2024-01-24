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    12:10, 24 Январь 2024 | GMT +6

    В Актау более 30 медработников длительное время не могли получить зарплату

    медработники медсестры врачи
    Иллюстративное фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Медицинский центр г.Актау длительное время не исполнял предписание инспекции труда о выплате задолженности по заработной плате, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

    В этой связи, прокуратурой области приняты принудительные меры по выплате образовавшейся задолженности за 8 месяцев 2023 года 33 работникам на сумму 7 млн тенге.

    Кроме того, за несвоевременное исполнение исполнительного документа на директора медцентра по части 1 статьи 669 КоАП РК наложен административный штраф в размере 103 500 тенге.

     

     

    Теги:
    Здравоохранение Генпрокуратура Регионы Казахстана Минздрав РК Мангистауская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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