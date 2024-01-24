В Актау более 30 медработников длительное время не могли получить зарплату

Медицинский центр г.Актау длительное время не исполнял предписание инспекции труда о выплате задолженности по заработной плате, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

В этой связи, прокуратурой области приняты принудительные меры по выплате образовавшейся задолженности за 8 месяцев 2023 года 33 работникам на сумму 7 млн тенге.

Кроме того, за несвоевременное исполнение исполнительного документа на директора медцентра по части 1 статьи 669 КоАП РК наложен административный штраф в размере 103 500 тенге.