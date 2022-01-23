В Актау более 200 новобранцев Нацгвардии приняли клятву на верность Родине

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В воинской части 6656 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан, клятву на верность Родине дали более 200 молодых новобранцев. Молодые гвардейцы призваны из Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс» Нацгвардии.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, мероприятие прошло с соблюдением всех предписанных норм, без участия родных и близких солдат и ежегодных показательных выступлений.

В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, командование воинской части 6656, руководители взаимодействующих структур и ветераны части.

Обращаясь с приветственной речью к новобранцам, командир воинской части 6656 подполковник Марат Рахпанов выразил уверенность в том, что новое поколение военнослужащих, так же как и их предшественники, с честью оправдает оказанное им доверие и с достоинством будет выполнять возложенную на них ответственную миссию защищать конституционные права и свободы граждан, поддерживать и обеспечивать должный правопорядок и общественную безопасность в Западном регионе.

В своей поздравительной речи глава региона Н.Ногаев поздравил молодое пополнение с важным событием в жизни каждого военнослужащего и призвал достойно исполнять воинский долг, соблюдать требования Конституции и воинских уставов, защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй.

— Обеспечивая общественную безопасность и стабильность, мир и спокойствие в стране, солдаты будут вносить неоценимый вклад в благополучие и процветание Казахстана. И теперь перед новобранцами стоит важная задача — с честью и достоинством выполнять свой воинский долг, быть верным боевым традициям старшего поколения, добросовестно выполнять задачи, поставленные Главой государства, — подчеркнул аким Нурлан Ногаев.

Новобранцы клялись быть преданными народу Казахстана и его избранному Президенту, свято соблюдать Конституцию и законы суверенного государства, исполнять возложенные обязанности, воинские уставы и приказы командиров, стойко переносить тяготы и лишения военной службы, быть мужественными и смелыми защитниками Родины.

Один за другим выходили из строя молодые воины, чтобы произнести слова присяги. После торжественной церемонии молодым солдатам была предоставлена возможность по телефону связаться с родными и принять слова поздравлений.

—Мы обещаем стать достойными защитниками нашего Отечества, продолжить традиции отцов и дедов. Будем помогать друг другу, поддерживать в быту и учебе. Год — это небольшой срок, но мы обещаем проявить все свои лучшие качества, чтоб не только родные и близкие, но и наши командиры могли гордиться нами, — заверил призванный из г.Актобе рядовой Болат Уразов.

Что интересно, уже сейчас этих ребят нельзя назвать совсем «зелёными», ведь до принятия присяги новобранцы успели пройти курс начальной военной подготовки. В течение целого месяца молодые люди изучали уставы, занимались физической, строевой и огневой подготовкой.