В Аксу уменьшилось количество квартирных краж

АКСУ. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела полиции города Аксу Мынбай Асылбеков отчитался перед населением о своей работе в 2020 году, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате принятых мер сотрудниками полиции в 2020 году снижено количество уголовных правонарушений на 15 процентов, - заявил Мынбай Асылбеков в ходе встречи с жителями региона по видеоконференц-связи. - Основной акцент в работе полиции региона делается на профилактику краж чужого имущества, благодаря чему количество совершённых на территории региона краж сократилось на – 26 процентов, в том числе квартирных на – 60, карманных на – 75 процентов».

По словам начальника отдела полиции Аксу, итогом профилактической работы стало то, что на 18 процентов меньше стало преступлений в общественных местах, на 37 - на улицах и так далее.

Он подчеркнул, что скотокрадство остаётся одной из проблем сельской зоны Аксу. Поэтому полиция вместе с госорганами провела по профилактику и работу по раскрытию краж скота.

«На территории региона имеется восемь штрафных стоянок. В 2021 году за январь уже помещено 1369 голов бесхозного скота, за что к административной ответственности привлечены 38 владельцев скотопоголовья; на них наложено штрафов на сумму более 400 тысяч тенге», - добавил Мынбай Асылбеков.

По словам главного полицейского города, особое внимание в Аксу полиция уделяет работе с людьми, страдающими алкогольной и наркозависимостью. Участковые инспекторы города и его сельской зоны направили на принудительное лечение 41 человека.

«В центр временной адаптации и детоксикации помещено более 8 000 лиц. За незаконную торговлю алкогольной продукцией выявлено 32 правонарушений; за незаконную предпринимательскую деятельность к ответственности привлечены 14 граждан», – сообщил он.