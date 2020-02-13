+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 2 °С
USD 376.20 EUR 410.77
RUB 5.96 CNY 53.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Акорде состоялось заседание госкомиссий по подготовке и проведению юбилеев Абая и аль-Фараби

13 Февраля 2020 12:03
Поделиться:
В Акорде состоялось заседание госкомиссий по подготовке и проведению юбилеев Абая и аль-Фараби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акорде под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева состоялось заседание государственных комиссий по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая и 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Памятник Абаю установят в Атырау
В честь 175-летия Абая в Семее открылась выставка археологических находок «Алтын Алтай» К 175-летию Абая в Семее приступили к репетиции спектакля «Слова назидания» В столице прошел круглый стол «Наследие Абая в контексте национального согласия и интеграции»

Открывая работу заседания, госсекретарь отметил, что в Нур-Султане и Алматы состоялись официальные церемонии старта празднования 175-летия Абая и 1150-летия аль-Фараби в Казахстане.

«В частности, 21 января в театре Астана опера с участием Елбасы и Главы государства состоялось открытие празднования 175-летия Абая. Также 29 января в КазНУ имени аль-Фараби с участием представителей международных организаций, отечественных и зарубежных ученых состоялась официальная церемония открытия празднования 1150-летия аль-Фараби», - сказал Крымбек Кушербаев.


Госсекретарь подчеркнул, что теперь главная цель, как отметил Глава государства в Послании народу Казахстана, празднование этих юбилеев не превращать в пустую трату денег, а чтобы они послужили широкой популяризации трудов наших гениев и несли в себе образовательную и созидательную функции. В свете данных поручений члены государственных комиссий и госорганы должны учесть широко опубликованные в СМИ мнения и предложения представителей общественности и соотечественников по пропаганде духовного наследия Абая и аль-Фораби.


По итогам заседания центральным и местным исполнительным органам поручено принять конкретные меры по недопущению расточительства при проведении юбилейных мероприятий, обеспечению их высокой идейной и практической ценности.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: История Казахстана, Другие государственные органы, аль-Фараби, Абай,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив