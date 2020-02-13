В Акорде состоялось заседание госкомиссий по подготовке и проведению юбилеев Абая и аль-Фараби
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акорде под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева состоялось заседание государственных комиссий по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая и 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Открывая работу заседания, госсекретарь отметил, что в Нур-Султане и Алматы состоялись официальные церемонии старта празднования 175-летия Абая и 1150-летия аль-Фараби в Казахстане.
«В частности, 21 января в театре Астана опера с участием Елбасы и Главы государства состоялось открытие празднования 175-летия Абая. Также 29 января в КазНУ имени аль-Фараби с участием представителей международных организаций, отечественных и зарубежных ученых состоялась официальная церемония открытия празднования 1150-летия аль-Фараби», - сказал Крымбек Кушербаев.
Госсекретарь подчеркнул, что теперь главная цель, как отметил Глава государства в Послании народу Казахстана, празднование этих юбилеев не превращать в пустую трату денег, а чтобы они послужили широкой популяризации трудов наших гениев и несли в себе образовательную и созидательную функции. В свете данных поручений члены государственных комиссий и госорганы должны учесть широко опубликованные в СМИ мнения и предложения представителей общественности и соотечественников по пропаганде духовного наследия Абая и аль-Фораби.
По итогам заседания центральным и местным исполнительным органам поручено принять конкретные меры по недопущению расточительства при проведении юбилейных мероприятий, обеспечению их высокой идейной и практической ценности.
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