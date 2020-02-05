Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

В Акорде представлен новый план реализации программы  «Рухани жаңғыру» на 2020 год

Автор:  
Серик Сабеков
5 Февраля 2020, 13:26
В Акорде представлен новый план реализации программы  «Рухани жаңғыру» на 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акорде состоялось заседание комиссии по программе «Рухани жаңғыру» с участием Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В ходе заседания министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев представил участникам новый план реализации программы на 2020 год.

photo

«В регионах имеется проблема низкого качества планирования проектов. Как результат - изначально поставленные цели мероприятия не соответствуют их результатам. Новый план на 2020 год был разработан с учетом обозначенной проблематики, он утвержден Государственным секретарем и включает в себя 122 пункта», - сказал Даурен Абаев.

Министр добавил, что в новом плане были сокращены многие мероприятия.

«То есть, мы в два раза сократили количество пунктов и за счет этого, надеемся, будет увеличение качества. План ориентирован на реализацию трех основных направлений. Первое – личностное развитие. Второе – национальная идентичность и международное позиционирование. Третье – развитие государства, гражданского общества и местного сообщества. Как я уже сказал, в этом году документ включает в два раза меньше мероприятий. При этом он лишь на треть состоит из форумов, конкурсов, фестивалей, соревнований и конференций», - пояснил Даурен Абаев

Глава МИОР также сообщил, что уже начата работа по разработке бренд-бука программы «Рухани жаңғыру». Планируемый срок завершения работы - первый квартал текущего года.

photo


Правительство РК   Акорда   Рухани жаңғыру  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь