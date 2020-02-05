В Акорде представлен новый план реализации программы  «Рухани жаңғыру» на 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акорде состоялось заседание комиссии по программе «Рухани жаңғыру» с участием Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В ходе заседания министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев представил участникам новый план реализации программы на 2020 год.

«В регионах имеется проблема низкого качества планирования проектов. Как результат - изначально поставленные цели мероприятия не соответствуют их результатам. Новый план на 2020 год был разработан с учетом обозначенной проблематики, он утвержден Государственным секретарем и включает в себя 122 пункта», - сказал Даурен Абаев.

Министр добавил, что в новом плане были сокращены многие мероприятия.

«То есть, мы в два раза сократили количество пунктов и за счет этого, надеемся, будет увеличение качества. План ориентирован на реализацию трех основных направлений. Первое – личностное развитие. Второе – национальная идентичность и международное позиционирование. Третье – развитие государства, гражданского общества и местного сообщества. Как я уже сказал, в этом году документ включает в два раза меньше мероприятий. При этом он лишь на треть состоит из форумов, конкурсов, фестивалей, соревнований и конференций», - пояснил Даурен Абаев

Глава МИОР также сообщил, что уже начата работа по разработке бренд-бука программы «Рухани жаңғыру». Планируемый срок завершения работы - первый квартал текущего года.