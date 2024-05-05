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    17:14, 05 Май 2024 | GMT +6

    В акмолинской полиции прокомментировали задержание их сотрудника за рулем в алкогольном опьянении

    пьяный водитель
    Фото: freepik.com

    Строгие меры дисциплинарного характера будут приняты после проведения служебного расследования в отношении сотрудника департамента полиции Акмолинской области, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения сотрудник департамента полиции Акмолинской области привлечен к ответственности.

    — В настоящее время проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты строгие меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения из органов внутренних дел, — сообщили в ведомстве.

    Напомним, ранее появились публикации, из которых со ссылкой на некоторые источники следовало, что в Астане неожиданно задержали начальника отдела УБОП ДП Акмолинской области, подполковника полиции за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 

    Теги:
    Соцсети Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Полиция Задержания Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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